На Луганщине террористы обстреляли блокпост силовиков и жилые кварталы - Тымчук

На Луганщине в городе Рубежном боевики обстреляли блокпосты силовиков, участвующих в антитеррористической операции, и жилых районов города.

Об этом на своей страничке в Facebook написал военный эксперт Дмитрий Тымчук.

"По оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", сегодня ночью в г.Рубежное Луганской области террористы совершили обстрел блокпостов сил АТО и жилых районов города.

Огонь велся из автоматических гранатометов (предположительно АГС-17 либо АГС-30) и минометов из жилого квартала по ул.Трудовая"- написал он.

По его информации, пострадавших среди военных нет. Данные по возможным жертвам среди мирного населения уточняются.

Украинские силовики ответный огонь в сторону жилых кварталов не открывали.