На Луганщине террористы обстреляли блокпост силовиков и жилые кварталы - Тымчук

Украинские силовики ответный огонь в сторону жилых районов не открывали.
На Луганщине в городе Рубежном боевики обстреляли блокпосты силовиков, участвующих в антитеррористической операции, и жилых районов города.
Об этом на своей страничке в Facebook написал военный эксперт Дмитрий Тымчук.
"По оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", сегодня ночью в г.Рубежное Луганской области террористы совершили обстрел блокпостов сил АТО и жилых районов города.
Огонь велся из автоматических гранатометов (предположительно АГС-17 либо АГС-30) и минометов из жилого квартала по ул.Трудовая"- написал он.
По его информации, пострадавших среди военных нет. Данные по возможным жертвам среди мирного населения уточняются.
Украинские силовики ответный огонь в сторону жилых кварталов не открывали.