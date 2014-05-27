В Горловке террористы расстреляли двух милицейских начальников - СМИ

Во вторник, 27 мая, в Горловке (Донецкая область) возле захваченного террористами здания отдела по борьбе с организованной преступностью (ОБОП) боевики расстреляли начальника криминальной милиции Калининского РО Дмитрия Крикунова и начальника сектора уголовного розыска Романа Бабюка.

Об этом сообщает Gorlovka.ua, ссылаясь на данные источника в Калининском райотделе милиции.

Источник издания сообщил, что милиционеров расстреляли в гараже, который находится на территории ОБОП.

Почему они оказались в захваченном здании ОБОП, сейчас выясняется.

По имеющимся данным, представители так называемой ДНР сегодня созвали личный состав Калининского РО (милиционеров, которые выполняют свои служебные обязанности, а не находившихся в отпуске или на больничном) и сообщили о наказании за нежелание подчиняться самопровозглашенной республике.

Ранее СМИ писали, что сотрудникам Калининского РО милиции боевики дали 48 часов на то, чтобы они написали заявление-присягу так называемой ДНР, но по истечению времени, никто на этот шаг не пошел.

Кроме вышесказанного напомним, что здание ОБОП в Горловке террористы захватили 3 мая.