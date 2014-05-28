АТО на Донбассе: нанесен удар по "очагу террористов" в Славянске, сбит российский беспилотник

Пресс-офицер антитеррористической операции, которая проходит на востоке Украины, Алексей Дмитрашковский, рассказал о последних событиях АТО.

В частности, по его словам, в среду, 28 мая, силовики нанесли удар по "очагу террористов" в Славянске, сообщает "Ура-Информ. Донбасс".

Дмитрашковский отметил, что удар был нанесен по ДК "Железнодорожник". "Завтра будет известно, какие потери понесли террористы", - отметил пресс-офицер.



Он также опроверг информацию, распространенную террористами из так называемой ДНР, что в Славянске в ходе АТО осколком была ранена и убита мирная жительница. "Сегодня ее осмотрел доктор, и причиной смерти является огнестрельное ранение, а не осколок", - подчеркнул военный, заверив, что украинская армия не имеет отношения к этой смерти.

Также Дмитрашковский сказал, что в Донецкой области силами АТО был сбит беспилотный летательный аппарат российского производства. По его словам, беспилотник сегодня кружил над блокпостами украинских военных.



"С него снята видеоаппаратура, мы не дали террористам завладеть данными о наших позициях", - отметил пресс-офицер АТО.

По словам военного, беспилотник был сбит "с помощью высокотехнологического вооружения, которое разработали украинские ученные", отмечают "Новости Донбасса".

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