Штурм воинской части в Луганске: умер 22-летний сержант-срочник

В Луганске из-за полученного огнестрельного ранения во время штурма террористами воинской части города умер 22-летний сержант срочной службы.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Украины в Луганской области, пишет Цензор.НЕТ.

"В больнице умер сержант срочной службы - командир 1-го отделения 1-й стрелковой роты по конвоированию и экстрадиции подсудимых - Шелемин Дмитрий Михайлович, 21.02.1992 года рождения (с. Калинское, г. Свердловск, Луганская область)", - пишет издание.

При этом отмечается, что силовик скончался в 8 часов утра.

Кроме вышесказанного напомним, что вчера, 28 мая, террористы из батальона "Заря" пытались захватить полк конвоирования осужденных (в/ч 3035) в Луганске.

Позже стали известны новые подробности штурма воинской части в Луганске. Как оказалось, боевики потеряли убитыми шесть человек.

До этого "Главред" писал, что боевики использовали "живой щит" - родителей силовиков, державших оборону в воинской части. Части бойцов пришлось сложить орудие.