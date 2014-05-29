Инаугурацию Порошенко отпразднуют в Киеве на Майдане Независимости

Для проведения праздничных мероприятий создана рабочая группа.
Церемония инаугурации Петра Порошенко на пост президента Украины состоится на Майдане Независимости в Киеве, на котором пройдут торжественные мероприятия.
Об этом говорится в указе и.о. президента Украины Александра Турчинова, размещенном на официальном сайте.
Сообщается, что для проведения праздничных мероприятий создана рабочая группа, в состав которой вошли будущий киевский мэр Виталий Кличко, первый вице-премьер-министр Украины Виталий Ярема, министр культуры Евгений Нищук, глава КГГА Владимир Бондаренко, начальник ГУ СБУ в Киеве Юрий Артюхов и начальник ГУ МВД Юрий Мороз.
И.о. президента также поручил нормализовать ситуацию на Майдане Независимости и прилегающих улицах.
Кроме вышесказанного напомним, ранее и.о. президента, спикер Верховной Рады Александр Турчинов поздравил Петра Порошенко с избранием на пост президента.
При этом Турчинов отметил, что сегодня есть уже электронные результаты выборов президента Украины.
Он подчеркнул, что после "обработки 100% электронных протоколов победу одержал с результатом 54,7% Петр Порошенко".