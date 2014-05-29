Инаугурацию Порошенко отпразднуют в Киеве на Майдане Независимости

Церемония инаугурации Петра Порошенко на пост президента Украины состоится на Майдане Независимости в Киеве, на котором пройдут торжественные мероприятия.

Об этом говорится в указе и.о. президента Украины Александра Турчинова, размещенном на официальном сайте.

Сообщается, что для проведения праздничных мероприятий создана рабочая группа, в состав которой вошли будущий киевский мэр Виталий Кличко, первый вице-премьер-министр Украины Виталий Ярема, министр культуры Евгений Нищук, глава КГГА Владимир Бондаренко, начальник ГУ СБУ в Киеве Юрий Артюхов и начальник ГУ МВД Юрий Мороз.

И.о. президента также поручил нормализовать ситуацию на Майдане Независимости и прилегающих улицах.

Кроме вышесказанного напомним, ранее и.о. президента, спикер Верховной Рады Александр Турчинов поздравил Петра Порошенко с избранием на пост президента.

При этом Турчинов отметил, что сегодня есть уже электронные результаты выборов президента Украины.

Он подчеркнул, что после "обработки 100% электронных протоколов победу одержал с результатом 54,7% Петр Порошенко".