Эксперт рассказал новые подробности боя пограничников с террористами в Луганске

Атака террористов на Луганский погранотряд является тщательно спланированной акцией, цель которой - дезорганизовать действия украинских пограничников по охране госграницы с Россией в Луганской области.

Об этом сообщил координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук на совей странице в Facebook.

"Лишившись управления погранотряда, отделы погранслужбы на границе в регионе останутся без координирующего и управляющего органа, из-за чего резко снизится эффективность охраны границы", - заявил военный эксперт.

Также он сообщил, что штаб АТО призывает местных жителей, проживающих в месте дислокации управления Луганского погранотряда ГПС Украины, не выходить из домов. И тем более - не находиться рядом с позициями террористов.

Напомним, ранее в Госпогранслужбе сообщали, что в Луганской области боевики напали на пограничный отряд. Между пограничниками и террористами начался бой.

В ГПСУ отмечали, что боевики вооружены минометами и пулеметами. Также в введомстве подчеркивали, что пограничники уже отбили три волны атаки боевиков.

Между тем, появилась информация, что на помощь сотрудникам ГПСУ был выслан истребитель, однако вести прицельный точечный огонь в городе он не смог.

Позже Дмитрий Тымчук заявил, что в результате штурма террористами Луганского погранотряда уничтожены пятеро боевиков. В то же время ранены семеро украинских пограничников, трое из них - тяжело.