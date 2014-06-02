Бой в Луганске длится более семи часов: пограничники окружены боевиками

И.о. президента Украины, спикер Верховной Рады Александр Турчинов сообщил, что пограничники в Луганской области сражаются с террористами фактически находясь в окружении боевиков.

Об этом сообщает Украинская правда, отмечая, что, по данным Госпогранслужбы в Луганске бой между пограничниками и боевиками длится уже более семи часов.

"Территория от Городища до Амвросиевки фактически контролируется террористами. И в этих сложнейших условиях наши пограничники ведут бои, защищая границу", - заявил Турчинов.

"Сейчас они держат бой практически в окружении и выполняют свои задачи до тех пор, пока мы полностью не очистим территорию от боевиков", - добавил он.

В то же время Госпогранслужба сообщила, что "по состоянию на 11:00 около 500 террористов уже семь часов продолжают штурмовать управление Луганского пограничного отряда".

"Во время штурма боевики используют не только минометы, гранатометы, пулеметы и автоматы, но и любимую "российскую" тактику - ведут обстрел пограничного отряда из жилых квартир, крыш домов, при этом используют жителей как живой щит", - подчеркнули в ведомстве.

"Пограничники героически держат оборону под Гимн Украины, который уже четыре часа звучит из громкоговорителей. По уточненной информации, ранено семь охранников границы. Со стороны террористов предварительно восемь раненных и пять убитых", - добавили в ГПСУ.

В Госпогранслужбе отмечают, что российские журналисты при этом, "соревнуясь в цинизме и откровенном вранье, распространяют информацию, что в отряде находятся боевики "Правового сектора", националисты, которые на предложение перейти в ряды ЛНР ответили огнем в "мирных жителей", не выпустив при этом солдат срочной службы".

"Срочной службы в Госпогранслужбе нет уже с 2008 года", - напомнили пограничники.

Добавим, ранее в ГПСУ сообщали, что в Луганской области боевики ночью напали на пограничный отряд. Между пограничниками и террористами начался бой. В введомстве подчеркивали, что сотрудники Госпогранслужбы уже отбили три волны атаки террористов.

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