В штабе АТО предупредили об угрозе экологической катастрофы в Славянске

В захваченном террористами Славянске Донецкой области боевики заминировали несколько предприятий, теперь городу грозит экологическая катастрофа.

Об этом руководитель информационного отдела АТО подполковник Владислав Селезнев сообщил "Обозревателю" .

"По информации источников, на предприятиях города находятся емкости с химическими веществами, которые террористы заминировали. В случае проведения АТО в городе, террористы планируют эти емкости взорвать. Возможна экологическая катастрофа", - рассказал военный журналист.

"Руководство АТО призывает всех мирных жителей не подходить близко к неизвестным предметам и не брать их в руки, чтобы избежать взрыва", - сказал Селезнев.

Ранее "Главред" сообщал, что в Славянске на одном из предприятий города находится заминированная емкость с серной кислотой. Террористы намерены ее взорвать, чтобы обвинить украинских силовиков в химатаке.

Фото: obozrevatel.com