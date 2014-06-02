Атака террористов в Луганске: на помощь пограничникам направляется спецназ - СМИ

Луганские пограничники, на которых напали террористы и которые на протяжении многих часов отбивают их нападения, получат наземное подкрепление - к ним направляется спецподразделение.

Об этом во время пресс-конференции заявил генерал, глава Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж, сообщает сайт 0642.com.ua.

По его словам, во время атаки на границе Луганской области с Россией в районе событий не было ни одного спецподразделения быстрого реагирования.

"Я разговаривал с руководством Госпогранслужбы, действительно они ориентировали еще ночью, о том, что у нас есть нападение. Задействованная была авиация, но не задействованы специальные подразделения", - сообщил он.

"Сейчас, по моей информации, туда направляется (спецподразделение - ред.), но с огромным опозданием", - добавил Маломуж.

Ранее сообщалось, что в Луганске на помощь украинским пограничникам, которые отбивают нападение террористов на заставу, пришла авиация - летчики уничтожили два минометных расчета и технику боевиков.

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