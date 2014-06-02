Взрыв в Луганской ОГА: опубликованы фото и видео

В Сети опубликована запись камеры наблюдения возле Луганской ОГА, которая зафиксировала момент взрыва в здании.

Как заявил пресс-офицер АТО Алексей Дмитрашковский, вероятной причиной взрыва стало "неосторожное и неумелое обращение со стрелковым оружием и взрывчатыми веществами", передает Радио Свобода.

По словам Дмитрашковского, обстрела здания снаружи, а тем более с самолета, не происходило.

Другой вероятной причиной взрыва называют выстрел луганских боевиков из ПЗРК по самолету - ракета ушла в сторону, среагировав то ли на тепловую ловушку, то ли на кондиционер в здании.

Ранее террористы ЛНР заявили, что взрыв произошел в результате атаки украинской авиации, но эти обвинения, широко распространенные российскими пропагандистскими ресурсами, опровергли украинские силовики.

Кроме того, в Сети было опубликовано также видео последствий этого взрыва.

Внимание! Настоятельно не рекомендуем смотреть это видео людям со слабой психикой и несовершеннолетним!

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Видео: youtube