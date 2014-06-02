В Луганске потеряли связь с пограничниками, которые отбиваются от террористов

Бой пограничников с террористами в Луганске продолжается более 15 часов.
В Пограничной службе потеряли связь с пограничниками, которые с 3 часов утра отбивают нападение террористов в Луганске.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает УНИАН.
"Связь с пограничниками нарушена. Иногда удается получить смс-сообщения", - отметили в пограничной службе.
Кроме того, там подчеркнули, что после короткого "перемирия", во время которого удалось вывести 7 раненых, информации о гибели или ранениях пограничников нет.
Напомним, после короткого перерыва стрельба возобновилась около 14:30.
При этом в Погранслужбе, на вопрос, поступила ли уже обещана помощь, ответили – "ожидаем".
Как сообщают в соцсетях очевидцы, по состоянию на 18:40 бой в Луганске продолжается.
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