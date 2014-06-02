В Луганске потеряли связь с пограничниками, которые отбиваются от террористов

В Пограничной службе потеряли связь с пограничниками, которые с 3 часов утра отбивают нападение террористов в Луганске.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает УНИАН.

"Связь с пограничниками нарушена. Иногда удается получить смс-сообщения", - отметили в пограничной службе.

Кроме того, там подчеркнули, что после короткого "перемирия", во время которого удалось вывести 7 раненых, информации о гибели или ранениях пограничников нет.

Напомним, после короткого перерыва стрельба возобновилась около 14:30.

При этом в Погранслужбе, на вопрос, поступила ли уже обещана помощь, ответили – "ожидаем".

Как сообщают в соцсетях очевидцы, по состоянию на 18:40 бой в Луганске продолжается.

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