Названа предварительная причина взрыва в Луганской ОГА: неудачный выстрел боевиков

Предварительно установлено, что причиной взрыва в Луганской ОГА вчера, 2 июня, стало попадание ракеты из ПЗРК (переносного зенитно-ракетного комплекса) которую неудачно запустили террористы.

Об этом заявил первый замгенпрокурора Николай Голомша, передает УНИАН.

"Вчера было предварительно выяснено, что во время неудачной попытки выстрелить в самолет ВВС Украины, сами сепаратисты попали в здание областной государственной администрации. Теперь это одна из версий", - подчеркнул он.

Также Голомша отметил, что ГПУ начала уголовное производство, которое "находится в стадии расследования, составляется соответствующий план с внесением озвученных версий".

Как сообщал "Главред", 2 июня в центре Луганска прозвучал взрыв в здании ОГА: фото и видео смотрите здесь.

В тот же день пресс-офицер антитеррористической операции Алексей Дмитрашковский заявил, что взрыв произошел внутри здания, обстрела извне не было.

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