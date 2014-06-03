В ОБСЕ назвали возможную причину взрыва в Луганской ОГА

Миссия ОБСЕ в Украине имеет основания считать, что взрыв в Луганской обладминистрации был вызван ударом с воздуха, возможно - с самолета.

Об этом представитель миссии Майкл Боцюрко сообщил BBC Україна.

При этом он отметил, что эта информация базируется на "ограниченных наблюдениях".

Ранее на сайте ОБСЕ появилось следующее сообщение: "2 июня вскоре после часа дня в захваченное помещение ОГА попали ракеты. Судя по ограниченным наблюдениям специальной мониторинговой миссии, эти удары были вызваны неуправляемыми ракетами, выпущенными с самолета. Количество пострадавших неизвестно".

Однако впоследствии доступ к сайту организации исчез.

В Генпрокуратуре ранее заявляли, что главной версией взрыва, которую они расследуют, является неудачный выстрел из ПЗРК. В ГПУ подозревают, что сепаратисты пытались сбить украинский самолет, но попали в здание.

Другая версия заключается в том, что здание обстрелял штурмовик Су -25, который в тот момент находился над городом.

Ранее "Главред" сообщал, что жертвами взрыва в Луганской ОГА стали 8 человек, еще 11 – получили ранения.

Видео: Громадське ТБ