Обама об избрании Порошенко: мудрый выбор Украины

Избрание Петра Порошенко президентом было "мудрым выбором" граждан страны в трудное для Украины время.

Об этом заявил президент США Барак Обама после встречи с Порошенко в Варшаве, передает УНИАН.

"Украинский народ сделал мудрый выбор, избрав того, кто сможет провести их в сложный период. США будут поддерживать устремления украинского народа не только в ближайшие дни или недели, но и годы", - подчеркнул американский президент.

Обама подчеркнул, что результаты выборов 25 мая показали стремление большинства граждан украинцев стать частью Западного мира.

"Выбор Петра Порошенко президентом засвидетельствовал, что украинцы отвергли насилие, коррупцию и хотят самостоятельно определять свое будущее: тяжело работать, заниматься самообразованием, чтобы достичь успеха", - заявил глава Белого дома.

Обама также отметил, что новоизбранный президент Украины олицетворяет эти устремления.

Президент США сообщил, что во время разговора с Порошенко обсуждались планы по мирному урегулированию ситуации в Украине, вопросы энергетической безопасности, и, в частности, уменьшение зависимости от поставок газа из России, создание прозрачной системы государственного управления и экономического развития.

Обама отметил, что был "сильно поражен" видением Порошенко, как нужно развивать украинскую экономику, обратив внимание на то, что он имеет за плечами многолетний опыт работы в бизнесе.

Американский лидер также назвал очень важной поддержку Западным миром нового президента Украины с тем, чтобы добиться от России прекращения поддержки сепаратистов в восточных регионах страны.

В свою очередь Порошенко поблагодарил Обаму и американский народ за поддержку Украины, отметив особо неприятие Западом агрессии России против украинцев и незаконное присоединение Крыма.

"Хочу поблагодарить за поддержку США украинских инициатив в энергетической сфере, очень доволен нашим сотрудничеством в сфере противодействия коррупции, что очень важно для нас. Мы благодарим за демонстрацию солидарности с Украиной", - сказал победитель президентских выборов.

Напомним, церемония инаугурации Порошенко назначена на 7 июня - в 10:00 она начнется в помещении Верховной Рады.