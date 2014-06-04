Порошенко рассказал о мирном плане для востока Украины: представит на инаугурации

4 июня 2014, 18:56

Порошенко рассказал о разработке плана по мирному урегулированию ситуации.

Петр Порошенко

Новый президент Украины Петр Порошенко заявил, что во время своей инаугурации на пост главы государства он представит мирный план урегулирования ситуации на востоке страны, а также в его рамках предложит широкую амнистию и децентрализацию власти.

Об этом Порошенко сказал на брифинге по результатам своего визита в Варшаву, пишет УНИАН.

В то же время новый президент Украины подчеркнул, что сегодня он ведет переговоры со странами ЕС, Канадой и США по разработке этого плана.

"Сегодня мы продолжили обсуждение деталей мирного плана, и я, как украинский президент, буду иметь возможность презентовать этот план Украины во время инаугурации", - сказал Порошенко.

Новый президент отметил, что его план мирного урегулирования будет предусматривать децентрализацию власти Украины, причем речь идет о децентрализации страны по польской модели.

"Это будет абсолютно твердое предложение децентрализации, причем децентрализация развита по польской модели. Поляки и Европейский Союз готовы предоставить нам решительную поддержку по внедрению этой модели децентрализации. (Она - ред.) передает реальные властные полномочия на места, и это будет очень актуально для наших коллег с востока - Донецка и Луганска", - подчеркнул Порошенко.

Также, по его словам, предлагается ввести широкомасштабную амнистию и ряд других мер, которые позволят начать и гарантировать мирный процесс.

Между тем, новый президент Украины отказался говорить о деталях мирного плана.

В частности, он не стал говорить о том, будет ли он предусматривать введение военного положения, сославшись на то, что работа над этим планом продолжается, и по его прогнозу, завершится в пятницу в Нормандии, где будут очередные встречи с руководством ведущих стран мира.

Кроме вышесказанного напомним, что Петр Порошенко 3-4 июня пребывает с визитом в Польше. Обратим внимание, что это первый зарубежный визит Порошенко в статусе новоизбранного главы государства.

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