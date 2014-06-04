Порошенко рассказал о мирном плане для востока Украины: представит на инаугурации

Новый президент Украины Петр Порошенко заявил, что во время своей инаугурации на пост главы государства он представит мирный план урегулирования ситуации на востоке страны, а также в его рамках предложит широкую амнистию и децентрализацию власти.

Об этом Порошенко сказал на брифинге по результатам своего визита в Варшаву, пишет УНИАН.

В то же время новый президент Украины подчеркнул, что сегодня он ведет переговоры со странами ЕС, Канадой и США по разработке этого плана.

"Сегодня мы продолжили обсуждение деталей мирного плана, и я, как украинский президент, буду иметь возможность презентовать этот план Украины во время инаугурации", - сказал Порошенко.

Новый президент отметил, что его план мирного урегулирования будет предусматривать децентрализацию власти Украины, причем речь идет о децентрализации страны по польской модели.

"Это будет абсолютно твердое предложение децентрализации, причем децентрализация развита по польской модели. Поляки и Европейский Союз готовы предоставить нам решительную поддержку по внедрению этой модели децентрализации. (Она - ред.) передает реальные властные полномочия на места, и это будет очень актуально для наших коллег с востока - Донецка и Луганска", - подчеркнул Порошенко.

Также, по его словам, предлагается ввести широкомасштабную амнистию и ряд других мер, которые позволят начать и гарантировать мирный процесс.

Между тем, новый президент Украины отказался говорить о деталях мирного плана.

В частности, он не стал говорить о том, будет ли он предусматривать введение военного положения, сославшись на то, что работа над этим планом продолжается, и по его прогнозу, завершится в пятницу в Нормандии, где будут очередные встречи с руководством ведущих стран мира.

Кроме вышесказанного напомним, что Петр Порошенко 3-4 июня пребывает с визитом в Польше. Обратим внимание, что это первый зарубежный визит Порошенко в статусе новоизбранного главы государства.