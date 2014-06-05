Путин и Кэмерон начали переговоры по Украине: руки друг другу не пожали

Президент России Владимир Путин и британский премьер Дэвид Кэмерон встретились во Франции, чтобы обсудить меры по урегулированию кризисной ситуации в Украине.

Встреча началась без традиционного рукопожатия. Она проходит в павильоне для официальных лиц и делегаций парижского аэропорта имени Шарля де Голля, пишет "Интерфакс-Украина".



Переговоры с британским премьером - первые из серии встреч Путина с европейскими лидерами, которые накануне в Брюсселе на саммите G7 согласовали общую позицию в отношении России - выдвинули ей четыре требования по Украине.

В то же время, после встречи политики обменялись рукопожатиями.



Как сообщил ранее в четверг Кэмерон, он намерен заявить о ряде условий, необходимых для нормализации отношений с РФ, в том числе настоять на признании Петра Порошенко избранным президентом Украины и на прекращении поддержки террористов на востоке страны.



Позже в четверг Путин встретится с президентом Франции Франсуа Олландом, на пятницу запланирована встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Больше о том, может ли позиция Запада повлиять на Путина, читайте в статье "Главреда": "У России проблемы": эксперты рассказали, что может остановить агрессию Путина против Украины.