Порошенко рассказал, о чем спросил у солдата из почетного караула

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, о чем он спросил у солдата после выхода из здания Верховной Рады.

Об этом он сообщил "Громадське.ТВ".

"Спросил у него, как он себя чувствует. Только оказалось, вы никому не говорите, я правда переживал за него. Но оказалось, что это был уже не тот солдат. Поменяли солдата", - рассказал он.

"Нет-нет, я спросил, как его самочувствие", - уточнил глава государства.

При этом, на вопрос журналиста о том, что Порошенко говорил Путину во Франции, Президент ответил: "А Путину я все вчера сказал, все, что хотел".

Напомним, сегодня в Верховной Раде состоялась торжественная инаугурация Петра Порошенко. В тот момент, когда он входил в здание парламента, один из солдат Почетного караула, проведя два часа на солнцепеке, потерял сознание и упал.

Видео: "Громадське.ТВ"