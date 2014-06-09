Участие в спецоперации примут все подразделения МВД - Аваков

Все боевые и патрульные подразделения МВД примут участие в спецоперации на востоке Украины.

Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

"Принял решение — все 100% боевых и патрульных подразделений МВД примут участие в АТО. Это не только необходимость, это еще и проверка на профпригодность…", — написал он.

По его мнению, "закалка подразделений в условиях реальных угроз и вызовов — один из факторов создания новой милиции".

"Все, кто думал "проскочить" и отсидеться — рапорта на стол — увольняйтесь. Всем, кто с честью пройдет испытание, выполняя свой долг — уважение и перспектива", — заявил Аваков.

Напомним, ранее в штабе АТО рассказали, что вооруженные террористы, орудующие на Донбассе, испытывают сильное давление сил АТО и меняют тактику боя. Они начали действовать небольшими группами и избегают прямого противостояния.