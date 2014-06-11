Украина обвинила Россию в пропуске боевиков и спонсировании международного терроризма

Пограничная служба ФСБ и другие органы Российской Федерации продолжают способствовать незаконному перемещению вооруженных организованных формирований и боевиков на территорию Украины, спонсируя, таким образом, международный терроризм.

Об этом говорится в комментарии Департамента информполитики МИД Украины о нарушении госграницы с территории Российской Федерации, сообщает УНИАН.

Украинское внешнеполитическое ведомство категорически осуждает факты грубого нарушения Российской Федерацией режима государственной границы, которые не прекращаются, несмотря на все законные требования международного сообщества и украинской власти, говорится в документе.

В комментарии подчеркивается, что российская сторона в очередной раз нарушает взятые на себя договорные обязательства: "Статья 8 Соглашения между Украиной и РФ о сотрудничестве и взаимодействии по пограничным вопросам от 1994 года предусматривает, в частности, осуществление согласованных мер на государственных границах для прекращения терроризма, незаконного перемещения оружия и иных предметов контрабанды, незаконного въезда на территории сторон и выезда за их пределы".

В МИДе напомнили, что 5 июня Кабмин временно прекратил движение через несколько пунктов пропуска: в Донецкой области - "Мариновка - Куйбышево"; в Луганской области - "Новошахтинск - Должанский", "Червонопартизанск - Гуково", "Красная Могила - Гуково", "Новоборовцы - Алексеево-Тузловка", "Краснодарский - Донецк", "Краснодарский - Нижний Швирев", "Северный - Донецк", о чем, согласно двусторонних соглашений, было сообщено российской стороне.

"Откровенно игнорируя свои обязательства и фактически спонсируя международный терроризм, Пограничная служба ФСБ РФ не чинит никаких препятствий для преступников и дальше пропускает через границу в направлении Украины оружие и боевиков", - заявили в МИДе и добавили: "Озвученное в медиа поручение президента РФ Владимира Путина по усилению режима охраны украинско-российской государственной границы, таким образом, остается очередной декларацией".

Поэтому Украина требует от российской стороны прекратить дерзкое нарушение всех возможных норм международного права и межгосударственных отношений.

"Международное сообщество ожидает от Российской Федерации не деклараций, а конкретных действий для создания условий по реализации мирного плана урегулирования ситуации в восточных областях нашего государства", - подчеркнули в МИД.

Напомним, что вчера украинские пограничники выразили возмущение, что несмотря на то, что Украина закрыла 8 пунктов пропуска на границе с Россией, Пограничная служба ФСБ РФ по непонятным причинам продолжает осуществлять пропуск через границу в ПП "Новошахтинск".