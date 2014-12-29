Итоги-2014: АТО на Донбассе или Отечественная война Украины

"Главред" собрал хронику самых важных событий вооруженного противостояния на Донбассе.
Антитеррористическая операция на востоке Украины – в Донецкой и Луганской областях – вооруженное противостояние украинской армии, правоохранительных органов и добровольческих батальонов с сепаратистскими группировками и подразделениями российских военных.
Официально АТО началась 14 апреля 2014 года и продолжается до сих пор.
1. Захват Славянска и начало АТО.
Вооруженный конфликт на Донбассе начался 1 марта, когда в Донецке и Луганске прошли масштабные пророссийские акции и были подняты российские флаги над Донецкой и Луганской ОГА.
9 марта в Луганске и 13 марта в Донецке произошли первые стычки между проукраинскими и пророссийскими силами. Первой жертвой этого противостояния стал активист Дмитрий Чернявский, погибший от ножевых ранений на митинге в Донецке.
В апреле 2014 года сепаратисты провозгласили так называемые "народные республики" - Донецкую (ДНР) и Луганскую (ЛНР). Попытку провозгласить аналогичное образование в Харькове пресекли украинские силовики.
Началом организованного вооруженного противостояния на Донбассе стал захват отделения милиции в городе Славянске – 12 апреля туда прибыла небольшая группа диверсантов во главе с подполковником ФСБ Игорем Гиркиным.
Вслед за Славянском, в тот же день, были захвачены админздания в соседних городах – Артемовске и Краматорске, а также Красном Лимане. Подразделение спецназа СБУ "Альфа", направленное в регион, было расстреляно на блокпосту при въезде в Славянск.
Диверсанты вскрывали склады оружия и раздавали его всем желающим, призывая местных жителей приходить с детьми к захваченным админзданиям. В ответ украинская власть объявила о начале масштабной операции по уничтожению террористических группировок на территории страны.
Своим центром боевики сделали Славянск, где их действия поддержала мэр города – Неля Штепа. Позже стало известно, что в захвате города принимали участие боевики из Крыма и ветераны "Беркута".
2. Активное начало АТО
13 апреля исполняющий обязанности президента Александр Турчинов обратился к террористам с требованием сложить оружие до 9:00 14 апреля и гарантировал им безопасность и отсутствие криминального преследования.
По данным главы СБУ Валентина Наливайченко, по состоянию на 15 апреля украинскими спецслужбами были задержаны 23 кадровых офицера Главного разведуправления (ГРУ) России.
К 19 мая в Донецкой области СБУ насчитывала 500-600 сепаратистов, а в Луганской области – около 300 боевиков. К тому времени в АТО уже погибли 24 украинских военных.
3. Засады, обстрелы и гибель украинских военных
13 мая около 30 террористов устроили засаду на окраине села Октябрьское и расстреляли колонну 95-й аэромобильной бригады. Тогда погибли 6 десантников, еще один умер от полученных ранений, были ранены 9 военных.
22 мая боевики напали на украинский блокпост под Волновахой – тогда погибли 17 военных, еще 32 человека получили ранения.
Утром 23 мая добровольческий батальон "Донбасс" попал в засаду боевиков в селе Карловка. В бою почти половина бойцов батальона были ранены, несколько человек погибли.
6 июня под Славянском боевики сбили разведывательный самолет Ан-30Б выстрелом из ракетной установки из центра города. Подбитый самолет падал на город, но пилоты отвели машину и упали в лесу. Спастись удалось трем из восьми летчиков.
14 июня в районе аэропорта Луганска при заходе на посадку был сбит военно-транспортный самолет Ил-76. Погибли все люди, которые находились на борту: 40 десантников и 9 членов экипажа. Наиболее вероятной причиной этой трагедии называли предательство, но конкретные виновники пока не названы.
4. Одностороннее прекращение огня украинской армией
20 июня Президент Петр Порошенко приказал в одностороннем порядке прекратить боевые действия на Донбассе и представил свой мирный план из 15 пунктов.
В ответ боевики продолжали атаки и обстрелы украинских позиций. Всего за 10 дней "прекращения огня" погибли 27 украинских военных, еще 69 были ранены.
"Перемирие" продержалось 10 дней.
5. Возобновление боев
К 4 июля украинским военным удалось восстановить контроль над 13 районами Донецкой области (из 18) и 10 из 18 районами Луганской области.
В тот же день, 4 июля, стало известно, что боевики с боями сумели прорваться из блокированного Славянска в Донецк. Уйти удалось и их главарю – "Стрелкову"-Гиркину.
2 июля в ходе боев на окраинах Луганска украинским военным удалось потеснить боевиков и занять ряд ключевых позиций для освобождения города. Боевики ожесточенно сопротивлялись, обстреливая наших военных из жилых районов города.
6. Бои на границе Украины, трагедия под Зеленопольем
В ночь на 11 июля по лагерю украинских военных под Зеленопольем Луганской области с территории России был нанесен удар из установок "Град" (по другим данным, из установок "Торнадо-Г", которые только в 2011 году поступили на вооружение России). В результате лагерь был фактически уничтожен. Точное число потерь украинских военных в той трагедии до сих пор не названо.
28 июля украинская армия совместно с Нацгвардией освободила стратегическую высоту – курган Саур-Могила на границе Луганской и Донецкой областей и Ростовской области РФ, откуда велись обстрелы украинской территории.
7. Гибель пассажирского лайнера "Боинг-777"
Пассажирский авиалайнер, который шел на высоте более 10 километров, был сбит с территории, оккупированной боевиками из российского зенитного комплекса "Бук". Погибли все люди, находившиеся на борту – 15 членов экипажа и 283 пассажира рейса "Амстердам – Куала-Лумпур".
Стоит отметить, что на вооружении украинской армии в тех районах средств ПВО не было вообще (поскольку боевики не располагали своими ВВС), а вот террористы активно атаковали украинские боевые самолеты, и сумели сбить четыре истребителя МиГ-29 и четыре штурмовика Су-25. При этом в российских СМИ активно продвигается версия о причастности украинской армии к гибели пассажиров.
8. Успехи украинцев и трагедия в Шахтерске
Во второй половине июля и в августе на Донбассе шли ожесточенные бои. Украинская армия, несмотря на поддержку боевиков из России и систематические обстрелы приграничных территорий с территории РФ, сумела разделить бандитские группировки ЛНР и ДНР.
Для полного разделения этих очагов сопротивления нашим военным оставалось взять под контроль небольшой городок Шахтерск.
31 июля передовые части украинской армии вошли в город, но попали в засаду, организованную с участием российских десантников и понесли значительные потери. Точное число потерь украинской армии пока не названо.
По состоянию на 3 августа территория, подконтрольная боевикам, сократилась на 75%, а ДНР и ЛНР были разделены.
9. Российские "гумконвои"
11 августа президент РФ Владимир Путин в разговоре с главой Еврокомиссии Жозе-Мануэлем Баррозу заявил о том, что направляет на Донбасс "гуманитарный конвой". По его словам, отправка грузов была согласована с Красным Крестом (позже эти слова были опровергнуты).
22 августа 280 российских грузовиков прибыли в Украину. Как заявляли в России, они привезли продукты и одежду, в то же время украинские источники сообщали, что было доставлено оружие и спецоборудование для боевиков.
Позже практика "гумконвоев" регулярно повторялась, и каждый раз вскоре после прибытия очередной "помощи" фиксировалась значительное повышение активности боевиков.
10. Иловайская трагедия
19 августа бойцы добровольческих батальонов "Днепр", "Донбасс", "Азов" при поддержке армейских подразделений вошли в Иловайск и начали зачистку части города от боевиков. При этом террористы сумели закрепиться в нескольких жилых кварталах.
20 августа добровольцы захватили в плен пятерых военных, которые оказались российскими десантниками.
С 19 по 30 августа на территории города и его окрестностей шли ожесточенные бои.
Позже стало известно, что к Иловайску подошли крупные российские соединения, в том числе танки и артиллерия. Они заняли господствующие высоты на подступах к городу, но не обнаруживали себя.
31 августа в ходе переговоров командования сил АТО в Иловайске с российским командованием была достигнута договоренность о "коридоре" для вывода украинских войск. В тот момент, когда украинцы выходили из города, они попали под перекрестный огонь.
Точные данные украинских потерь в Иловайске до сих пор не установлены, но их число превышает несколько сотен человек.
"Иловайский" котел стал переломным моментом в ходе АТО – тогда российские подразделения открыто перешли границу и захватили, в частности, Новоазовск. Украинские военные получили приказ на отход из Луганского аэропорта, который удерживали несколько месяцев.
11. Попытки перемирия
5 сентября в Минске представителями Украины, России, ОБСЕ и главарями террористических организаций ДНР и ЛНР был подписан протокол о мирном урегулировании на Донбассе.
Стороны договорились об обмене пленными, и постепенном переходе оккупированных боевиками территорий под контроль Украины при условии серьезной децентрализации власти.
12. Потери украинской армии и гибель мирного населения
По данным представителей ООН на 30 ноября, в конфликте на Донбассе погибли около пяти тысяч человек, более 10 тысяч получили ранения. При этом в ООН отметили, что реальное число потерь гораздо выше.
Зону боевых действий на Донбассе покинули свыше 600 тысяч человек.