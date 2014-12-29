Итоги-2014: АТО на Донбассе или Отечественная война Украины

Антитеррористическая операция на востоке Украины – в Донецкой и Луганской областях – вооруженное противостояние украинской армии, правоохранительных органов и добровольческих батальонов с сепаратистскими группировками и подразделениями российских военных.

Официально АТО началась 14 апреля 2014 года и продолжается до сих пор.

1. Захват Славянска и начало АТО.

Вооруженный конфликт на Донбассе начался 1 марта, когда в Донецке и Луганске прошли масштабные пророссийские акции и были подняты российские флаги над Донецкой и Луганской ОГА.

9 марта в Луганске и 13 марта в Донецке произошли первые стычки между проукраинскими и пророссийскими силами. Первой жертвой этого противостояния стал активист Дмитрий Чернявский, погибший от ножевых ранений на митинге в Донецке.

В апреле 2014 года сепаратисты провозгласили так называемые "народные республики" - Донецкую (ДНР) и Луганскую (ЛНР). Попытку провозгласить аналогичное образование в Харькове пресекли украинские силовики.

Началом организованного вооруженного противостояния на Донбассе стал захват отделения милиции в городе Славянске – 12 апреля туда прибыла небольшая группа диверсантов во главе с подполковником ФСБ Игорем Гиркиным.

Вслед за Славянском, в тот же день, были захвачены админздания в соседних городах – Артемовске и Краматорске, а также Красном Лимане. Подразделение спецназа СБУ "Альфа", направленное в регион, было расстреляно на блокпосту при въезде в Славянск.

Диверсанты вскрывали склады оружия и раздавали его всем желающим, призывая местных жителей приходить с детьми к захваченным админзданиям. В ответ украинская власть объявила о начале масштабной операции по уничтожению террористических группировок на территории страны.

Своим центром боевики сделали Славянск, где их действия поддержала мэр города – Неля Штепа. Позже стало известно, что в захвате города принимали участие боевики из Крыма и ветераны "Беркута".

2. Активное начало АТО

13 апреля исполняющий обязанности президента Александр Турчинов обратился к террористам с требованием сложить оружие до 9:00 14 апреля и гарантировал им безопасность и отсутствие криминального преследования.

По данным главы СБУ Валентина Наливайченко, по состоянию на 15 апреля украинскими спецслужбами были задержаны 23 кадровых офицера Главного разведуправления (ГРУ) России.

К 19 мая в Донецкой области СБУ насчитывала 500-600 сепаратистов, а в Луганской области – около 300 боевиков. К тому времени в АТО уже погибли 24 украинских военных.

3. Засады, обстрелы и гибель украинских военных

13 мая около 30 террористов устроили засаду на окраине села Октябрьское и расстреляли колонну 95-й аэромобильной бригады. Тогда погибли 6 десантников, еще один умер от полученных ранений, были ранены 9 военных.

22 мая боевики напали на украинский блокпост под Волновахой – тогда погибли 17 военных, еще 32 человека получили ранения.

Утром 23 мая добровольческий батальон "Донбасс" попал в засаду боевиков в селе Карловка. В бою почти половина бойцов батальона были ранены, несколько человек погибли.

6 июня под Славянском боевики сбили разведывательный самолет Ан-30Б выстрелом из ракетной установки из центра города. Подбитый самолет падал на город, но пилоты отвели машину и упали в лесу. Спастись удалось трем из восьми летчиков.

14 июня в районе аэропорта Луганска при заходе на посадку был сбит военно-транспортный самолет Ил-76. Погибли все люди, которые находились на борту: 40 десантников и 9 членов экипажа. Наиболее вероятной причиной этой трагедии называли предательство, но конкретные виновники пока не названы.

4. Одностороннее прекращение огня украинской армией

20 июня Президент Петр Порошенко приказал в одностороннем порядке прекратить боевые действия на Донбассе и представил свой мирный план из 15 пунктов.

В ответ боевики продолжали атаки и обстрелы украинских позиций. Всего за 10 дней "прекращения огня" погибли 27 украинских военных, еще 69 были ранены.

"Перемирие" продержалось 10 дней.

5. Возобновление боев

К 4 июля украинским военным удалось восстановить контроль над 13 районами Донецкой области (из 18) и 10 из 18 районами Луганской области.

В тот же день, 4 июля, стало известно, что боевики с боями сумели прорваться из блокированного Славянска в Донецк. Уйти удалось и их главарю – "Стрелкову"-Гиркину.

2 июля в ходе боев на окраинах Луганска украинским военным удалось потеснить боевиков и занять ряд ключевых позиций для освобождения города. Боевики ожесточенно сопротивлялись, обстреливая наших военных из жилых районов города.

6. Бои на границе Украины, трагедия под Зеленопольем

В ночь на 11 июля по лагерю украинских военных под Зеленопольем Луганской области с территории России был нанесен удар из установок "Град" (по другим данным, из установок "Торнадо-Г", которые только в 2011 году поступили на вооружение России). В результате лагерь был фактически уничтожен. Точное число потерь украинских военных в той трагедии до сих пор не названо.

28 июля украинская армия совместно с Нацгвардией освободила стратегическую высоту – курган Саур-Могила на границе Луганской и Донецкой областей и Ростовской области РФ, откуда велись обстрелы украинской территории.

7. Гибель пассажирского лайнера "Боинг-777"

Пассажирский авиалайнер, который шел на высоте более 10 километров, был сбит с территории, оккупированной боевиками из российского зенитного комплекса "Бук". Погибли все люди, находившиеся на борту – 15 членов экипажа и 283 пассажира рейса "Амстердам – Куала-Лумпур".

Стоит отметить, что на вооружении украинской армии в тех районах средств ПВО не было вообще (поскольку боевики не располагали своими ВВС), а вот террористы активно атаковали украинские боевые самолеты, и сумели сбить четыре истребителя МиГ-29 и четыре штурмовика Су-25. При этом в российских СМИ активно продвигается версия о причастности украинской армии к гибели пассажиров.

8. Успехи украинцев и трагедия в Шахтерске

Во второй половине июля и в августе на Донбассе шли ожесточенные бои. Украинская армия, несмотря на поддержку боевиков из России и систематические обстрелы приграничных территорий с территории РФ, сумела разделить бандитские группировки ЛНР и ДНР.

Для полного разделения этих очагов сопротивления нашим военным оставалось взять под контроль небольшой городок Шахтерск.

31 июля передовые части украинской армии вошли в город, но попали в засаду, организованную с участием российских десантников и понесли значительные потери. Точное число потерь украинской армии пока не названо.

По состоянию на 3 августа территория, подконтрольная боевикам, сократилась на 75%, а ДНР и ЛНР были разделены.

9. Российские "гумконвои"

11 августа президент РФ Владимир Путин в разговоре с главой Еврокомиссии Жозе-Мануэлем Баррозу заявил о том, что направляет на Донбасс "гуманитарный конвой". По его словам, отправка грузов была согласована с Красным Крестом (позже эти слова были опровергнуты).

22 августа 280 российских грузовиков прибыли в Украину. Как заявляли в России, они привезли продукты и одежду, в то же время украинские источники сообщали, что было доставлено оружие и спецоборудование для боевиков.

Позже практика "гумконвоев" регулярно повторялась, и каждый раз вскоре после прибытия очередной "помощи" фиксировалась значительное повышение активности боевиков.

10. Иловайская трагедия

19 августа бойцы добровольческих батальонов "Днепр", "Донбасс", "Азов" при поддержке армейских подразделений вошли в Иловайск и начали зачистку части города от боевиков. При этом террористы сумели закрепиться в нескольких жилых кварталах.

20 августа добровольцы захватили в плен пятерых военных, которые оказались российскими десантниками.

С 19 по 30 августа на территории города и его окрестностей шли ожесточенные бои.

Позже стало известно, что к Иловайску подошли крупные российские соединения, в том числе танки и артиллерия. Они заняли господствующие высоты на подступах к городу, но не обнаруживали себя.

31 августа в ходе переговоров командования сил АТО в Иловайске с российским командованием была достигнута договоренность о "коридоре" для вывода украинских войск. В тот момент, когда украинцы выходили из города, они попали под перекрестный огонь.

Точные данные украинских потерь в Иловайске до сих пор не установлены, но их число превышает несколько сотен человек.

"Иловайский" котел стал переломным моментом в ходе АТО – тогда российские подразделения открыто перешли границу и захватили, в частности, Новоазовск. Украинские военные получили приказ на отход из Луганского аэропорта, который удерживали несколько месяцев.

11. Попытки перемирия

5 сентября в Минске представителями Украины, России, ОБСЕ и главарями террористических организаций ДНР и ЛНР был подписан протокол о мирном урегулировании на Донбассе.

Стороны договорились об обмене пленными, и постепенном переходе оккупированных боевиками территорий под контроль Украины при условии серьезной децентрализации власти.

12. Потери украинской армии и гибель мирного населения

По данным представителей ООН на 30 ноября, в конфликте на Донбассе погибли около пяти тысяч человек, более 10 тысяч получили ранения. При этом в ООН отметили, что реальное число потерь гораздо выше.

Зону боевых действий на Донбассе покинули свыше 600 тысяч человек.