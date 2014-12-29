В Генпрокуратуре объяснили, почему Азаров не сможет продать особняк на Печерске

Экс-премьер Николай Азаров не сможет продать свой особняк на Печерске в Киеве, потому что на него наложен арест.

Об этом помощник генпрокурора Валерий Карпунцов заявил на своей странице в Facebook.

"Дом арестован" – рассказал Карпунцов и напомнил, что на Азарова заведено уголовное дело за растрату государственного имущества.

"02.10.2014 по ходатайству следствия постановлениями Печерского районного суда города Киева во время осуществления досудебного расследования наложены аресты на имущество подозреваемого Азарова Николая Яновича, 17.12.1947 года рождения, в том числе дом №1 по ул. Зверинецкой в г. Киеве (владелец Азаров Н.Я.)", - написал он.

Напомним, что интересы Азарова по продаже имущества будет представлять Глеб Лешков, который занимал руководящие должности в компаниях строительной группы "Развитие" Алексея Азарова, сына экс-премьера. Речь идет о продаже жилого дома площадью 594 кв. м и участка 0,1 га