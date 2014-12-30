Яценюк убежден: Крым точно вернут наши дети или внуки

Премьер-министр Арсений Яценюк убежден, что Крым точно вернут "наши дети или внуки".

Об этом он сказал на пресс-конференции, пишет УНИАН.

"Геополитически быстрого ответа на Крым нет. То есть, быстрого и простого ответа, как вернуть Крым, сейчас не существует", - сказал Яценюк и подчеркнул, что Крым остается украинской территорией.

"Если Господь Бог нам поможет, еще при нас всех мы вернем контроль над Крымом. Если нет, так это сделают наши дети или внуки", - подчеркнул Яценюк.

Яценюк считает невозможным полное прекращение сообщения с Крымом из-за человеческого фактора.

Премьер также отметил, что важно сохранение ограниченного движения через административную границу с АРК потому, что на полуострове живут граждане Украины, которые нуждаются в контакте с официальными властями Украины.

"Я бы вообще сообщение с Крымом закрыл до тех пор, пока русские оттуда не уберутся", - отметил Яценюк.

Напомним, Президент Петр Порошенко заявил, что Беларусь и Казахстан никогда не признавали российский суверенитет над Крымом.

Онлайн-трансляцию пресс-конференции украинского премьера смотрите здесь.