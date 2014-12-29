Порошенко: Беларусь и Казахстан никогда не признавали аннексию Крыма

Петр Порошенко заявил, что Беларусь и Казахстан никогда не признавали российский суверенитет над Крымом.

Об этом он сообщил в ходе итоговой пресс-конференции, пишет ZN.UA.

"Ни Беларусь и Александр Григорьевич Лукашенко, ни Казахстан и Нурсалтан Абишевич Назарбаев никогда не признавали российский суверенитет над Крымом", - отметил он.

Также, по словам главы государства, они не поддерживают "ни референдум, ни выборы в Донецке и Луганске фейковые от 2 ноября".

"Это абсолютно твердая и принципиальная позиция обоих лидеров", - подчеркнул Порошенко.

"Во время пребывания с визитами на территории Украины в Киеве оба заявили, что они признают суверенитет, территориальную целостность - это означает, что они признают, что все оккупированные территории принадлежат Украине", - объяснил Президент.

В то же время он сообщил, что Украина укрепила сотрудничество с обеими странами и Казахстан, в частности, будет поставлять ей уголь.

Главные заявления Петра Порошенко в ходе его итоговой пресс-конференции читайте в спецтеме "Главреда".