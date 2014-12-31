Среди боевиков падает моральный дух, местные жители не хотят вступать в их ряды

У местных боевиков "псевдореспублик" ухудшается морально-психологическое состояние, несмотря на создание новых бандформирований. Боевики продолжают агитировать местных жителей присоединится к террористам.

Об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

По его информации, на оккупированных территориях разворачивается усиленная агитация за вступление местных жителей в ряды регулярных подразделений террористической организации ДНР.

"Установлено, что после значительных потерь боевиков летом, и из-за проблем со своевременной выплатой денежного довольствия, количество граждан, желающих стать террористами, значительно сократилась", отметил спикер.

Напомним, ранее в СНБО отмечали, что боевики наращивают силы, перебрасывая новые подразделения к линии разграничения в районе Донецка, Дебальцево, Первомайска, Стаханова и Северодонецка.