Боевики не угомонятся: в новогоднюю ночь 8 раз обстреляли позиции силовиков

Новогодняя ночь в зоне проведения антитеррористической операции прошла неспокойно. Незаконные вооруженные формирования прибегали к провокациям и 8 раз обстреляли позиции украинских военных из стрелкового оружия и минометов.

Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО на своей странице в Facebook.

Из стрелкового оружия боевики обстреляли населенные пункты Трехизбенка, Нижнее, Авдеевка, Чермалык и окрестности Никишино.

В населенном пункте Петровское Донецкой области произошло боестолкновение.

Вечером, 31 декабря, террористы подвергли минометному обстрелу окрестности Майорске и Шумов.

В течение ночи на мариупольском направлении было зафиксировано 3 пролета беспилотных летательных аппаратов - в небе вблизи Николаевки и Талаковки.

Напомним, 31 декабря, под Донецком во время выполнения поставленной задачи подразделения 13-го отдельного танкового полка ВС РФ, расквартированного в Наро-Фоминске, понесли потери: двое убитых, четверо раненых, а также был потерян уничтоженный танк.