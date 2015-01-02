Ночь в Донецке прошла под звуки фейерверков

В Донецке ночь с 31 на 1 января прошла под звуки фейерверков, боевые действия не велись.

Об этом сообщается на сайте горсовета.

Утром 1 января, по состоянию на 9.00, в городе спокойная обстановка.

Все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Транспорт вышел в полном объеме и движется по автомагистралям, согласно режиму "выходного дня".

Напомним, в штабе АТО сообщили, что новогодняя ночь в зоне проведения антитеррористической операции прошла неспокойно. Незаконные вооруженные формирования прибегали к провокациям и 8 раз обстреляли позиции украинских военных из стрелкового оружия и минометов.