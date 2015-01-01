Под Донецком силовики уничтожили российского военного и ранили двух - соцсети

Утром 1 января 2015 года стало известно, что в районе Донецка украинские военные уничтожили одного российского артиллериста и ранили двух.

Об этом блогер Олег Ярчук сообщает на своей странице в соцсети.

По его информации, в Донецке во время выполнения поставленных задач 232-я реактивная артиллерийская бригада 41 ОА ЦВО, которая дислоцируется в Иркутской области, в/ч 31643, атаковали позиции украинских военных.

Силовики нанесли ответный удар. В результате которого, один российский военный погиб и двое были ранены.

"Р-н н.п. Донецк 232-я реактивная артиллерийская бригада 41 ОА ЦВО (*Иркутская область, в/ч 31643) во время выполнения поставленных задач, артиллерийский удар ВСУ "200" -1, "300" - 2", - пишет он.

По информации блогера, с начала горячей фазы противостояния на Донбассе, убито – 4 тыс. 940 российских военных, ранено 1тыс. 491, пропало без вести 2 тыс. 645 человек.

Напомним, в штабе АТО сообщили, что новогодняя ночь в зоне проведения антитеррористической операции прошла неспокойно. Незаконные вооруженные формирования прибегали к провокациям и 8 раз обстреляли позиции украинских военных из стрелкового оружия и минометов.