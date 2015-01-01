"Казаки" пожаловались Путину на главаря ЛНР, а боевики дерутся за право грабить жителей

Стахановские "казаки-террористы" записали виедообращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором обвинили руководителя "ЛНР" Игоря Плотницкого в краже угля. Также среди террористов усиливаются противоречия и вооруженные столкновения за право грабить мирных жителей Донбасса.

Об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

"Растет противостояние между вожаком стахановских "казаков-террористов" Дремовым и главарем ЛНР Плотницким. Банда Дремова записала видеообращение к мировой общественности и лично к президенту России Путину, в котором обвинили Плотницкого в краже угля", - сообщил он.

По его словам, среди террористов усиливаются противоречия и вооруженные столкновения за право грабить мирных жителей Донбасса.

В Новоазовском районе Донецкой области среди местных боевиков ширится недовольство из-за невыплаты денежного вознаграждения за свою грязную работу.

Лысенко также рассказал, что в городе Ровеньки Луганской области боевики ЛНР заставляют местное население перечислить средства на счета боевиков в качестве уплаты долгов за коммунальные услуги, которые накопились с июня в 2014 г.

Напомним, ранее в СНБО отмечали. что за последние сутки в зоне проведения антитеррористической операции зафиксировано 23 обстрела позиций украинских военных.

Лысенко также сообщил, что за последние сутки в зоне проведения антитеррористической операции ранены трое военнослужащих.