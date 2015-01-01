"Интер" могут лишить лицензии: показывал выступления артистов, поддержавших агрессию РФ

Секретарь СНБО Александр Турчинов призвал Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания немедленно рассмотреть вопрос о лишении лицензии телеканала "Интер".

Об этом передает пресс-служба СНБО.

"В новогоднюю ночь, когда вся нация чувствовала единение, телеканал "Интер" традиционно действовал против украинского государства, транслируя концерт тех людей, которые издевались над нашей страной, поддерживая террористов и приветствуя захват Крыма и Донбасса", - сказал Турчинов.

Он подчеркнул, что Нацсовет должен "немедленно рассмотреть вопрос о лишении лицензии телеканал "Интер", который стал составной частью информационной войны, которая ведется против собственной страны".

Напомним, ранее сообщалось, что украинским телеканалам разрешили вещание на Донбасс без лицензий.