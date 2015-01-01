У Порошенко заявили: "Интер" ответит за Кобзона в эфире

За трансляцию антиукраинских исполнителей телеканалам придется ответить, заявил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Вакарчук несомненно победил Кобзона в новогоднюю ночь. Но за антиукраинских исполнителей нужно публично ответить", - заявил он.

Кроме того, новогодний скандал на Интере прокомментировал министр информации Юрий Стець в Facebook.

Он заявил, что будет инициировать в парламенте изменения в законодательство, которые помогут пресечь подобные выходки медиаменеджеров впредь.

"Интер, 5 канал, 1+1, Первый национальный - неважно. С началом новой сессионной недели буду инициировать законопроект о распространении на СМИ определения "персона нон-грата". Если человеку запрещен въезд, то это должно касаться в том числе и попыток "пихаться" в Украину с помощью телевизора", - написал он.

Стець убежден, что он сможет провести законодательные изменения через парламент. "А до того просил бы медиаменеджеров выключить кассовые аппараты в голове и найти ящик с патриотизмом в мозгах", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что "Интер" могут лишить лицензии: показывал выступления артистов, поддержавших агрессию РФ.