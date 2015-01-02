Порошенко присвоил звание "Героя Украины" полковнику СБУ, погибшему под Славянском

Президент Петр Порошенко присвоил звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" полковнику Александру Анищенко (посмертно).

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно Указу Главы государства, полковник Анищенко награжден за исключительное мужество, героизм и самопожертвование, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность воинской присяге.

Заместитель начальника отдела Управления Службы безопасности Украины в Сумской области полковник Александр Анищенко погиб 5 мая 2014 года во время выполнения боевого задания вблизи города Славянск Донецкой области, сказано в сообщении.

Группа военнослужащих СБУ была атакована террористами. Находясь под огнем и имея многочисленные ранения, полковник Анищенко продолжал вести огонь, прикрывая своих товарищей. Погиб от ранений на месте боя, говорится в информации.

Напомним, ранее сообщалось, что в бою под Славянском погиб замкомандира "Альфы" из Сум.