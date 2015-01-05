России было бы выгодно вернуть Крым Украине - Джемилев

Экс-глава Меджлиса крымскотатарского народа, депутат Верховной Рады Мустафа Джемилев заявил, что возвращение Крыма в состав Украины было бы выгодно и самой России.

Об этом он сообщил в интервью изданию "Крым.Реалии", отвечая на вопрос, вернется ли полуостров в состав нашей страны в 2015 году.

В то же время он выразил мнение, что оккупированный АРК снова будет украинским.

"Вернется обязательно, но вряд ли кто-либо сможет назвать конкретную дату. Это было бы выгодно и самой России, ибо в противном случае при нынешних темпах развития событий эту страну ожидают очень серьезные потрясения", - сказал нардеп.

"Причем возвращение должно сопровождаться привлечением к ответственности виновных и компенсацией нанесенного ущерба", - добавил экс-глава Меджлиса крымскотатарского народа.

Напомним, ранее Мустафа Джемилев заявил, что на оккупированном полуострове российские власти принуждают крымских татар к "добровольной" депортации.