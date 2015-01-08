Эксперт о плане Сороса: это - "золотой дождь" для Украины, а не желание насолить России

Предложение американского миллиардера, финансиста и основателя фонда "Возрождение" Джорджа Сороса о выделении Украине дополнительных средств и помощь в выплате 3 млрд российского кредита, - это "золотой дождь", который должен пролиться на нашу страну.

Об этом президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило рассказал в комментарии "Главреду".

"Позиция Сороса относительно того, что Запад должен не вводить дополнительные санкции против России, а повышать уровень помощи Украине, на мой взгляд, является корректной. Ведь если негативные процессы в России перейдут в необратимую фазу, и начнется ее разрушение, это будет очень опасно и для Украины, и для Европы. Слишком большой потенциал у России, и его бесконтрольное разрушение приведет к высвобождению колоссального количества энергии, которая крайне негативно отразится на стабильности регионов, в том числе и Украины. Так что эта позиция корректна, если отталкиваться от долгосрочных ориентиров общемировой стабильности, - считает эксперт.

"Безусловно, предложенная Соросом программа привлекательна для Украины, потому что это – "золотой дождь", который должен пролиться на нее и дать свои результаты. Однако речь идет не только о том, насколько нам этот план нравится, но и о том, насколько на это готовы пойти доноры. Сорос готов способствовать хорошей конкуренции доноров, о чем говорилось еще в феврале. Это полдела", - говорит Жалило.

Однако, по его мнению, другая половина дела – это то, что должна сделать Украина. "А она должна не только сформулировать последовательную и понятную программу реформирования экономики и общества (декоррумпизации и демократизации общества, внедрения прозрачных рыночных отношений, конкуренции и т.д.), но и продемонстрировать реальные шаги по выполнению этой программы. Ведь доноры не будут давать деньги просто потому, что Украина такая красивая, или просто потому, что они хотят насолить России. Они будут помогать только в том случае, если увидят, что эти деньги не будут проедены или вывезены назад в виде непрозрачных средств на Запад или в какие-то третьи страны. Они должны увидеть, что эти деньги будут реализовываться на территории Украины", - делится мнением президент Центра антикризисных исследований.

"Сорос также отмечает, что этот план может служить стимулом для развития европейской экономики, которая сегодня нуждается в таких стимулах. Это также большой позитив. Уже неоднократно говорились о том, что пока Европа не увидит в Украине преимущество для себя и своего развития, она не будет иметь дел с нами, а будет воспринимать Украину как придаток России и нежелательное препятствие на пути к тому, чтобы отношения с Россией были прежними. Хотя так уже не будет, и Сорос об этом говорит. Потому очень важно, что сейчас прозвучал месседж относительно заинтересованности Европы в нормализации ситуации в Украине и реальной интеграции Украины в Европу", - подытожил эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина получит от Германии полумиллиардный кредит.

фото: topwar.ru