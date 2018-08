Сорос назвал преемника Путина и призвал Европу помочь Украине

Преемником российского президента Владимира Путина может стать еще более неуступчивый лидер, например, Игорь Сечин или какой-то националистический демагог, если ЕС не предложит весомую программу помощи радикальным украинским реформам. Европа останется один на один с российской агрессией.

Об этом заявил известный американский финансист Джордж Сорос в своей статье "Новая политика спасения Украины" для The New York Review of Books, пишет Укринформ.

"Важно, чтобы еще до апреля Украина начала программу радикальных реформ с реальными шансами на успех. Иначе президент Путин сможет убедительно утверждать, что проблема России предопределена враждебностью западных стран. Даже если он потеряет власть, его преемником может стать еще более неуступчивый лидер, например, Игорь Сечин или какой-то националистический демагог", - прогнозирует Сорос.

Если же Европа поможет Украине в проведении реформ, Путин не сможет обвинять в проблемах России западных лидеров.

"Ответственность четко ляжет на него, и ему придется или изменить курс, или пытаться удержать власть при помощи грубых репрессий и запугивании народа. Тогда если он потеряет власть, вероятно, его преемником станет какой-то реформатор. В любом случае Путин уже не будет потенциальной угрозой для Европы", - отмечает американский финансист.

То, какой из этих двух альтернативных сценариев исполнится, будет иметь решающее значение не только для будущего России и ее отношений с ЕС, но и для будущего самого Европейского Союза, подчеркивает Сорос.

"Европе нужно проснуться и признать, что она подвергается атаке от России. Помощь Украине должна также рассматриваться как расходы стран ЕС на свою оборону", - отмечает он.

Напомним, ранее Сорос заявил, что санкции, наложенные Западом на Россию, сработали "мощнее, чем кто-либо мог предположить", прежде всего - из-за стремительного падения цен на нефть.