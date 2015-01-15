Сегодня Рада должна утвердить указ Порошенко о мобилизации

Сегодня Верховная Рада планирует рассмотреть указ Президента Украины "О частичной мобилизации".

Об этом говорится в повестке дня парламента, передает УНИАН.

Среди других вопросов повестки дня Рады – проекты постановлений о руководстве комитетов парламента.

Также депутаты должны рассмотреть проект постановления о плане второй сессии Верховной Рады.

Кроме того, планируется рассмотреть о включении в повестку дня законопроектов, касающихся прохождения военной службы во время особого периода.

Напомним, указ о частичной мобилизации был подписан главой государства 14 января.