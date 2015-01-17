Россия цинично использует Донбасс как полигон для испытания нового вооружения, не считаясь с возможными жертвами среди мирного населения.

Об этом заявил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

По его информации, на фоне вопиющего нарушения Минских договоренностей со стороны боевиков, российская сторона усиливает свой военный контингент вдоль российско-украинской границы. По данным разведки, вблизи г. Ростов-на-Дону зафиксировано размещение современной тяжелой военной техники ВС РФ. В частности, это ТОС-1 "Буратино", ЗРК С-300В, РСЗО 9К58 "Смерч", РСЗО 9К57 "Ураган", танки Т-90 и Т-72B3, БТР-80АМ.

Такое вооружение периодически перемещается на территорию Украины и используется для обстрела позиций ВС Украины.

"Также проводятся испытания новых комплексов радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы, а также стрелкового оружия.

Таким образом, Россия цинично использует Донбасс как полигон для испытания нового вооружения, не считаясь с возможными жертвами среди мирного населения", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее председатель общественной организации "Гражданская инициатива "Права справа" Дмитрий Снегирев сообщал, что у террористов ЛНР 3 установки залпового огня "Буратино".

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