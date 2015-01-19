Украина ответила России: байки о "взятии аэропорта" оставьте для внутренней пропаганды

Украина предлагает России подписать график имплементации Минских соглашений в редакции от 13 ноября и обеспечить прекращение огня с 19 января.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

В МИД напомнили, что "Украина неуклонно придерживается всех пунктов Минских соглашений и требует этого от России. 13 ноября представители Украины и РФ подписали рабочий документ, который предусматривал четкий график имплементации положений Минского меморандума, в частности, в части обеспечения двустороннего прекращения огня, отвода тяжелых вооружений и возвращения на линию разграничения . Российская сторона отозвала свою подпись из-под этого документа ", - говорится в заявлении.

"18 января Украина в очередной раз обратилась к РФ с предложением подписать график имплементации Минских договоренностей именно в редакции от 13 ноября и обеспечить прекращение огня с 19 января", - отметили в ведомстве.

"Убеждены, это позволит немедленно прекратить огонь и обезопасить мирное население региона от обстрелов боевиков, чем они занимаются четыре последних месяца. Начало выполнения этого документа создаст необходимые предпосылки для проведения в ближайшее время консультаций Трехсторонней контактной группы, встречи министров иностранных дел Украины, Франции, Германии и России, а в дальнейшем - саммита глав этих государств и правительств в Астане. Требуем, чтобы наконец этот план был выполнен", - отметили в МИД.

При этом в ведомстве подчеркнули, что украинская сторона готова участвовать в консультациях Трехсторонней контактной группы по подписавшими Минских соглашений в любое время.

"Президент Российской Федерации неоднократно подтверждал свою приверженность имплементации Минских договоренностей в полном объеме и без исключений. Такая позиция была озвучена в том числе в ходе многосторонней встречи на высшем уровне в Милане. Украина в полной мере выполняет Минские договоренности и четыре долгих месяца ждет их выполнения с стороны России и боевиков", - добавили в МИД.

Вместе с тем отмечается, что последние 2 месяца боевики непрерывно штурмуют Донецкий аэропорт, в котором постоянно находятся украинские "киборги".

"Поэтому байки о "взятии аэропорта" просим оставить для внутренней пропаганды", - добавили в МИД.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Путин направил украиснкому лидеру Петру Порошенко письменное послание, в котором предложил обеим сторонам конфликта на Донбассе план отвода тяжелой артиллерии.

Также Путин отмечает, что Россия готова совместно с ОБСЕ организовать контроль над прекращением огня на Донбассе. В свою очередь председательствующий в ОБСЕ Ивица Дачич призвал все стороны конфликта "немедленно положить свои усилия на деэскалацию напряженности.