У Порошенко обвинили спецслужбы России в атаках на украинские госсайты

Замглавы Администрации Президента Дмитрий Шимкив заявил, что спецслужбы России специально создают вирусы для атак на украинские госсайты.

Об этом он сообщил в интервью AIN.UA.

"… мы сталкиваемся с очень серьезными задачами по кибербезопасности. Обнаружили ряд вирусов, созданных российскими спецслужбами специально для атак на украинские госсайты. По крайней мере, так считают американские специалисты", - отметил чиновник.

По его данным, "вирусы очень умные, грамотно построенные с инженерной точки зрения".

"Отражать такие кибератаки надо уметь. Мы активно работаем с производителями антивирусов, знаем определенные сигнатуры. Хотя эти вирусы хитрые, постоянно меняют сигнатуру. Но мы тоже хитрые", - сказал замглавы АП.

"Есть очень неплохие ребята в Госспецсвязи, которые осуществляют защиту периметров. Сейчас, слава богу, спала активность DDOS-атак. До этого постоянно их отражали. Знаем, как им противостоять - над этим работают в Госспецсвязи", - добавил Шимкив.

Также он сообщил, что особенно серьезные атаки происходят во время эскалации событий на востоке Украины, или когда Президент Петр Порошенко достиг позитивных результатов в тех или иных переговорах.

"Видим связь. Атаки направлены на госсайты, на погашение каналов связи и ограничение доступа к ресурсам. Вирусы направлены на снятие и пересылку данных", - уточнил чиновник.

В то же время он сообщил, что "Украине нужно государственное подразделение, которое занималось бы не только киберзащитой, но и контрдействиями".

Напомним, ранее Дмитрий Шимкив заявлял, что сайт главы украинского государства регулярно подвергается хакерским атакам.