Порошенко предупредил: спецслужбы России хотят сорвать мобилизацию

Президент Петр Порошенко заявил, что спецслужбы России готовят акции, направленные против мобилизации в Украине.

Об этом он сообщил в ходе рабочей встречи с главами ОГА в Киеве, пишет Укринформ.

"Сейчас у нас есть информация, об этом мне доложил руководитель Службы безопасности, спецслужбы соседней страны готовят акции против мобилизации", - сказал глава государства.

"Реакция правоохранительных органов, руководителей областей должна быть мгновенной и жесткой", - добавил Президент.

Напомним, ранее сообщалось, что Петр Порошенко подписал указ о проведении трех этапов мобилизации в 2015 году.