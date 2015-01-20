Как путинские провокаторы выдали себя во время выступления Порошенко в Цюрихе: опубликовано видео

В Сети появилось видео инцидента во время выступления Президента Украины Петра Порошенко в Цюрихе.

Группа слушателей, пытавшихся сорвать лекцию Порошенко, перешли с английского языка на русский мат и таким образом выдали свое происхождение, пишет Цензор.Нет.

"Мы не хотим слушать человека, который убивает детей", - сначала кто-то заявил громко на весь зал. На что Порошенко возразил, мол, в моем выступлении нет ничего об убийстве детей. После этого послышались оскорбления. В том числе и русское: "С#ка, бл#дь".

"Если вы поняли, что она сказала, то это уровень культуры этой девушки", - отреагировал Порошенко, и завершил свою реплику словами: "Слава Украине" - зал поддержал главу украинского государства.

Напомним, выступление Порошенко в институте Европы при Цюрихском университете пытались сорвать пропутинскими возгласами.

видео: Accidents news