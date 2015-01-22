Климкин ответил Навальному: Россия получит выгоду, если Крым вернется в Украину

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что России будет выгодно вернуть оккупированный Крым, в противном случае полуостров ожидает участь захваченного Турцией Северного Кипра.

Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

Так он прокомментировал интервью российского оппозиционера Алексея Навального, который заявил, что Крым забрали незаконно, но Украине его не вернут.

"Оценка хорошая, но вывод плохой. Уверяю, что Крым вернется в Украину. Причем так, что это будет выгодно и Крыму, и даже... России", - заявил украинский дипломат.

2/2 Оцінка гарна, але висновок поганий. Запевняю, що Крим повернеться до України. Причому так, що це буде вигідно і Криму і навіть... Росії. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 21 января 2015

Напомним, что Навальный уж не раз выступал против требований российской оппозиции вернуть Крым Украине, ведь это не "бутерброд с колбасой", после чего был неоднократно подвергнут критике.