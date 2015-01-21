Одной из главных целей боевиков является Дебальцево - СМИ

Одной из важнейших целей боевиков является взятие города Дебальцево Донецкой области - крупнейшего железнодорожного узла.

Об этом заявил нардеп из фракции "Народный фронт" на условиях анонимности, пишет INSIDER.

"Это крупный железнодорожный узел, контроль над ним позволит боевикам контролировать логистику поставок угля", - говорит он.

По словам нардепа, якобы штурмуя донецкий аэропорт, боевики хотят отвлечь внимание руководства АТО и оттянуть резервы от Дебальцево, чтобы пойти в наступление и ликвидировать плацдарм украинской армии в районе этого города.

В Генштабе также подтверждают данную версию.

"Сепаратисты хотят не только этот населенный пункт, но и еще несколько, но мы отдавать их не намерены", - говорит собеседник издания.

Между тем, в центральном аппарате СБУ утверждали, что в начале января спецслужба получила информацию, что сепаратисты 14-18 января пойдут в наступление.

"Мы фиксировали, что Россия вводит на Донбасс личный состав и технику. Задачей наступления, по нашей информации, было вытеснить украинскую армию за пределы Донецкой и Луганской областей", - сказал офицер.

Руководство Генштаба и сотрудники СБУ уверены, что готовя наступление на Донбассе, сепаратисты и Россия рассчитывали, что после прорыва украинской обороны Киев попросит мира и согласится на все условия Москвы.

"Мы это уже проходили в августе, но сейчас ситуация изменилась, и мы готовы хорошенько дать им по зубам", - говорит источник издания в силовых структурах.

Тем временем 18 января МИД России официально заявил, что Путин направил Порошенко письмо, в котором предложил начать обоюдный отвод тяжелой артиллерии за пределы 15 км от передовой.

В ответ Порошенко заявил, что готов к заседанию "нормандской группы". Но пока что четкая дата встречи не определена.

Один из украинских политиков, знакомый с ходом переговоров, утверждает, что их успех будет зависеть от стойкости украинских бойцов.

"Когда на фронте побеждают наши, российские дипломаты становятся "шелковыми" и предлагают искать компромиссы. А вот когда мы отступаем, они сразу в безапелляционной форме требуют принять все их требования", - говорит политик.

Тем временем в Генштабе не верят в то, что россияне решатся на полномасштабное открытое вторжение.

Не верит в то, что ситуация на фронте кардинально изменится и собеседник издания, знакомый с обстановкой в так называемой ЛНР.

"Сверхмасштабных планов нет. Они разведали за время перемирия, где у ВСУ слабые места и пытаются их "пробивать". Задач взять Славянск обратно или Северодонецк вроде нет. В Дебальцево просто пытаются сузить коридор, что ВСУ держат, подобраться ближе. Отодвинуть фронт подальше. У них, чтоб там не говорили, не так много сил. Со стороны ЛНР задействовано от границы с РФ и до Дебальцево 4-5 тыс. где-то (то есть половина боеспособных сил). Те же, кто и раньше в основном, кто там был", - говорит он.

Напомним, военный эксперт Дмитрий Тымчук ранее сообщал, что российские войска продолжают вести активные действия в зоне АТО, наращивая градус напряженности. Так к флангу Дебальцевского плацдарма прибыли танки и военные Южного военного округа РФ.