Допрос украинских военных "журналистами" из России: опубликовано видео

В Сети появилось видео допроса украинских пленных "журналистом" российского канала Life News.

Ролик выложен в сети youtube.

Корреспондент Сергей Макаренко пытается узнать у пленного украинца информацию о поставленных ему задачах, условиях дислокации, количестве военных и местах их расположения.

"Журналист" задает вопросы в стиле допроса, переспрашивает, уточняет.

Особо его интересует оперативная информация, в частности, уровень подготовки военных и номер бригад, находящихся рядом с аэропортом Донецка.

Информацию он пытается выведать у водителя тягача МТ-ЛБ, который вез десант в донецкий аэропорт, а оттуда должен был забрать раненых.

Кроме того, еще один российский телеканал – "Россия 24", выложил ролик о новых "геройствах" Гиви и Моторолы, которые гоняют связанных пленных "киборгов".

Напомним, Россия продолжает упорно отрицать наличие своих военных на территории Украины, в то время как американский генерал прямым текстом говорит - объемы российской помощи террористам удвоились.