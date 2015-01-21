Комсомольцы Луганска объявили войну "банановой республике" ЛНР

Накануне Дня Соборности комсомольцы захваченного местными боевиками, иностранными наемниками, "казаками" и российскими военными Луганска выступили за единую Украину и объявили войну "банановой республике" ЛНР.

Об этом говорится на сайте обкома ЛКСМУ Луганщины.

"С начала 2014 года в Украине развернулись события, обусловленные всемирно-исторической борьбой простого народа за свои права, против власти мировых транснациональных корпораций и финансово-промышленных групп, местного компрадорского олигархата.

Мы искренне приветствовали события "Луганской весны", которые продемонстрировали сплоченность жителей трудового края вокруг славных традиций советского прошлого, их искреннее желание коренных перемен к лучшему, укрепления интернациональных связей, возрождения Луганска как города славных трудовых побед и величия духа!

Однако массовый социальный протест, к нашему глубокому разочарованию, не привел к окончательному и бесповоротному свержению власти коррупционеров, воров и бандитов.

Пользуясь растерянностью масс, временной неготовностью их лидеров взять всю полноту власти в свои руки, представители крупного российского капитала опять пытаются оболванить население, подсовывая им своих марионеток, пытаясь затуманить ясный пролетарский ум ложными призывами, идущими в разрез с коренными интересами подавляющего большинства жителей нашего края.

Вместо укрепления интернационализма мы получили русский шовинизм, вместо народных органов правопорядка – неконтролируемые банды российских казаков, вместо повышения социальных стандартов – возвращение на свои места старых казнокрадов из Партии регионов!

Поэтому мы, члены Луганского комсомола, идущие в авангарде борьбы за права трудящихся, призываем всех жителей области к возрождению былого единства украинских земель!

Также заявляем, что наша комсомольская ячейка, руководствуясь примером великого Ленина и других революционеров-подпольщиков, начинает в новом, 2015 году, непримиримую борьбу с бандитскими лидерами банановой республики ЛНР, до тех пор, пока эти марионетки местной буржуазии не будут повержены!

От всей души поздравляем луганчан с праздничным Днем Соборности Украины! Мира, добра, процветания Луганщине в составе Украины! Луганская область – это Украина! Так было, есть и будет! Ура, товарищи!" - говорится на сайте комсомольцев Луганщины.

Напомним, что на Луганщине в Ровеньках принимают на работу в милицию рецидивистов с несколькими роками.

фото: lksmu-lg.at.ua