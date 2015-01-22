Поиски общественной кнопки в условиях "гибридной войны"

22 января 2015, 23:20

Нам необходимы качественное покрытие, устойчивый сигнал и независимость от чиновничьих окриков.

Украине нужно Общественное телевидение

Незадолго до продолжающихся и сегодня фактических парламентских каникул Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законы, касающиеся Общественного телевидения и радиовещания. Интересно, что вокруг этого документа столкнулись представители двух партий власти – "фронтовичка" Виктория Сюмар и "порошенковец" Николай Томенко.

Тема Общественного телевидения в Украине не нова, но, как и многие отличные идеи, она реализуется непозволительно медленно. С одной стороны, общество уже набило оскомину от деклараций стремления "Жить и работать по стандартам Би-би-си", с другой – в политической элите так и не сформировалось окончательного видения, как создать эффективное Общественное телевидение.

Глава профильного комитета Виктория Сюмар не на шутку столкнулась со своим предшественником в этой должности Николаем Томенко в вопросе написания алгоритма возникновения Общественного телевидения. Как представляется, в данном случае важны были не только лавры создателя нового информационного канала, которому в перспективе сограждане должны доверять не меньше, чем привычному с советских времен "брехунцу".  Задача, откровенно говоря, архисложная, поскольку гражданам Украины практически все годы независимости прививали привычку скептически относиться к сообщениям СМИ. Дело в и намеченных на 2015 год местных выборах, на которые политические партии уже присматривают необходимые информационные ресурсы. При этом как-то забылось, что государственные СМИ на местах (да и в центре тоже) никогда не были эталонными по эффективности  влияния на потребителя информации. В результате фракция БПП только в последний момент решила поддержать законопроект с принципиальными правками от Томенко, которого еще полтора месяца назад сватали на пост гуманитарного вице-премьера.

Если Томенко настаивал на разделении Общественного вещания на телевидение и радио, при условии сохранения определенной автономии областных ТРК, то Сюмар предлагает создать единый комплекс Общественного вещания, способный отстаивать интересы общества. Залогом этой независимости можно назвать предложенная  независимость  от Кабмина. Опыт реформирования государственного вещания, накопленный еще с 2005 года, после Оранжевой революции, свидетельствует, что проблема не в персоналиях руководителей, а в методологии реформирования. Поэтому глава профильного комитета считает необходимым создать не менее двух телевизионных и трех радиоканалов, обслуживающих общественный интерес.

Катализатором изменений в национальном вещании может стать "гибридная война", которую Россия продолжает вести против Украины. Наша страна вряд ли сможет в обозримом будущем выбросить сотни миллионов долларов на создание аналогов "России 24", Russia Today, Life News. Передавать рычаги информационной войны исключительно в частные руки  - недальновидно, поскольку в нынешней ситуации у государства есть ключевые приоритеты. Как показывает практика, для Украины намного важнее информировать своих граждан о происходящем в стране и окружающем ее мире, причем делать это без избыточного пафоса. Для этого необходимы не только качественное покрытие, устойчивый сигнал распространения, независимость от чиновничьих окриков и ценных указаний, но и конвергентная редакция вещания, оперативно реагирующая на события и использующая максимум современных информационных инструментов.

За законопроект в первом чтении проголосовали только 233 депутатов, что свидетельствует о серьезных противоречиях внутри коалиции и отсутствии единого видения развития Общественного телевидения. В условиях фактических боевых действий его создание требует полного взаимопонимания основных политических игроков, для которых национальные интересы в информационной сфере должны быть выше партийных резонов.

Фото: publicist.in.ua

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