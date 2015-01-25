На Луганщине наемниками руководит генерал армии России: опубликовано фото

В районе города Попасная Луганской области боевиками руководит начальник штаба 58 армии Южного военного округа РФ генерал-майор Сергей Кузовлев.

Об этом говорится на странице пресс-центра АТО в Facebook.

В то же время в ведомстве подчеркнули, что московские кураторы террористов вводят в бой российские регулярные военные части.

"Московские кураторы так называемых ДНР и ЛНР, наблюдая несостоятельность их "подданных" противостоять организованным действиям Вооруженных Сил Украины, вводят в бой российские регулярные военные части", - отмечается в сообщении.

По данным силовиков, "руководство российско-террористическими войсками, ведущими наступательные действия против украинских подразделений в районе населенного пункта Попасная, осуществляет лично начальник штаба 58 армии Южного военного округа РФ генерал-майор Кузовлев Сергей Юрьевич".

"Это еще одно подтверждение агрессивной политики России по отношению к Украине и непосредственного присутствия российских войск на Донбассе", - резюмировали в штабе АТО.

Напомни, ранее Владимир Горбулин, советник президента Украины, директор Национального института стратегических исследований, академик НАН Украины, доктор технических наук и профессор заявил, что РФ использует конфликт на востоке Украины для испытаний нового оружия.

Фото: Facebook.com