Россия сейчас идет по пути изоляции - Яценюк

Премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что Россия идет по пути изоляции и заводит весь мир в состояние "холодной войны".

Об этом он сообщил во время заседания правительства, говорится на сайте Кабмина.

"Россия идет по пути изоляции и заводит весь мир в состояние "холодной войны" с горячими конфликтами, которые поддерживаются российскими террористами", - отметил политик.

В то же время премьер сказал, что "создается впечатление об определенной неадекватности отдельных чиновников России".

"Сегодня они уже дошли до того, что в российской Государственной думе решили осудить падение Берлинской стены. Кстати, несмотря на то, что их президент в 2008 году каналу ARD заявил, что советские войска оккупировали Восточную Германию", - добавил глава Кабмина.

Напомним, ранее сообщалось, что Арсений Яценюк успешно прошел проверку Государственной фискальной службы на соответствие закону "Об очищении власти".