Яценюк успешно прошел люстрацию: соответствует закону

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк успешно прошел проверку Государственной фискальной службы на соответствие закону "Об очищении власти".

Об этом он заявил во время заседания Кабинета министров Украины, пишет "ГОРДОН".

По его словам, он подготовил документы и получил вывод Госфискальной службы: "Премьер-министр отвечает закону Украины "Об очищении власти".

Премьер призвал руководство службы тщательно подойти к проверке других чиновников и судей.

Напомним, в ноябре минувшего года, Яценюк заявил, что в рамках "второй волны люстрации" из правительства были уволены 500 чиновников.

Как известно, закон о люстрации был принят Радой 16 сентября 2014 года. 9 октября он был подписан президентом Петром Порошенко, а спустя неделю вступил в силу.

Согласно закону, под люстрацию подпадает большинство высокопоставленных чиновников, которые занимали свои посты во времена президентства Виктора Януковича.