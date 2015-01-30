Порошенко утвердил дополнительные меры по частичной мобилизации

Президент Петр Порошенко подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению проведения частичной мобилизации в 2015 году.

Указ опубликован на сайте Главы государства.

Согласно документу, Кабинет министров должен проработать вопрос законодательного урегулирования порядка выезда за границу граждан Украины, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период.

Кабинет министров должен разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты о внесении изменений в закон "О воинской обязанности и военной службе" в части нормирования вопроса увольнения с военной службы во время мобилизации (в особый период) военнослужащих с целью обеспечения ротации личного состава; о доктрине социальной защиты и психологической реабилитации лиц, пострадавших при исполнении обязанностей военной службы в Украине.

Генеральный штаб Вооруженных сил должен принять безотлагательные меры по укомплектованию военных комиссариатов военнослужащими с соответствующим уровнем профессиональной подготовки, в частности, по вопросам мобилизации, и проработать вопрос повышения эффективности органов военного управления, в первую очередь путем доукомплектования офицерами запаса.

Также совместно с Минздравом оборонное ведомство должно усовершенствовать процедуру прохождения медицинского осмотра военнообязанных, призываемых на военную службу во время мобилизации на особый период, предусмотрев механизм предотвращения необоснованного предоставления отсрочки от призыва по состоянию здоровья.

Указ подписан с целью обеспечения перехода национальной экономики на функционирование в условиях особого периода, мобилизационного развертывания ВСУ, других воинских формирований.

Напомним, ранее сообщалось, что в Раде предложили сажать на 8 лет за призывы "откосить" от армии.

Также ранее сообщалось, что Путин подстрекает украинцев "откосить" от мобилизации в России.