Военный эксперт: "орки" не собирались задерживаться в Углегорске, но пришлось

Удар боевиков в направлении Углегорска и Дебальцево готовился довольно давно, сюда подтягивались новые банды и бронетехника.

Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", военный эксперт Константин Машовец в своем Facebook.

"Вата решилась на "попытку №3"... В течении последних трёх суток источники группы "ИС" отмечали сразу несколько случаев подтягивания через Енакиево куда-то "типа на север" внешне небольших тактических групп ваты", - отметил он, уточнив, что речь шла, "обычно до 10 единиц техники".

"Но самое интересное, что далее в Горловке (что было бы логично) этот металлолом не появлялся. Там зажигали исключительно местные орки, которые два дня назад получили приказ – готовится к круговой обороне в местах дислокации (что уже само по себе выглядело в преддверии наступательных боёв на Дебальцевском плацдарме, мягко говоря, странно). Более того, наши источники зафиксировали и практическое выполнение этого приказа – к базам и местам дислокации боевиков начала подтягиваться бронетехника. Из числа той, что уже тут была", - рассказал он.

Также Машовец сообщил, что банды вооруженных боевиков, которые шли через Енакиево и Шахтёрск, "почему-то до Горловки не доходили, что наталкивало на мысль о том, что она "куда-то" сворачивает по дороге (вариантов было только два - или на Ясиноватую или на северные окраины Енакиево)... Верным оказался второй вариант".

"После обеда сосредоточив по рубежу Каютино - Александровское две ударных тактических группы (одна действовала с фланга, зайдя от улицы Хвойной с юго-восточной окраины Горловки) поборники руЦкаГа мира двинули на Углегорск с целью прорваться вдоль дороги Е50 на Булавино и далее вплоть до восточных окраин Дебальцево", - признал эксперт.

"Если кто не понял – вата вовсе не собиралась "задерживаться" в Углегорске... А всё-таки пришлось... Фактически, наступление "невменяемых" на Дебальцево, начавшись попыткой пройти "сквозь" Углегорск, так на нём и остановилось", - подчеркнул он.

Машовец отметил, что "авангардная группа орков, втянувшись в город, была практически расстреляна укрепившимися в самом городе подразделениями украинских войск. Начались уличные бои...".

"Собственно, за счёт этих передних ватоцефалов, рвущихся на Дебальцево, попавших под огонь передовых подразделений украинских войск и которыми пожертвовало командование "ды-рявых", основным силам орковских тактических групп удалось зацепиться за Углегорск... они вкатились в город пока их передних товарищей кромсали из ПТ-средств...", - сказал он.

"Да, сейчас там идут уличные бои, которые наверняка с наступлением ночи слегка утихнут... Никакого сомнения, с утра всё начнётся по новой... Насколько я понимаю, вата уже оставила надежду на "красивое окружение" и просто тупо пытается вытолкнуть украинские подразделения с Дебальцевского плацдарма", - предположил эксперт.

Машовец подчеркивает, что в настоящий момент "было бы правильным в течении ночи оттянуть из-под Никишино и Ольховатки находящиеся там подразделения и уплотнить боевые порядки на правом фланге".

"Но, зная расторопность и методологию оперативного управления наших командных инстанций с обязательными уточнениями, утверждениями и разрешениями... думаю, этого не произойдёт... Так что, тем кто сейчас сдерживает стадо гоблинов в Углегорске, в ближайшее время придётся рассчитывать преимущественно на себя и оперативную помощь, которую сможет командование сектора наскрести за ночь... это явно не будет много", - добавил он.

Как сообщал "Главред", по последним сообщениям штаба АТО, в Углегорске идет ожесточенное сражение – боевики захватили отдельные районы города.